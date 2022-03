Digital Foundry/NX Gamer/VG Tech









■3 modes graphiques :-Mode Performance : 1440p/60fps.-Mode Performance RT : 1440p/60fps (RT uniquement sur les ombres avec une résolution plus faible).-Mode Fidélité RT : 4K/30fps (les ombres RT sont plus précises en raison d'une résolution plus élevée).■Les ombres RT sont bien meilleures et paraissent plus naturelles qu'auparavant.■L'occlusion ambiante a également été améliorée.■Un nouveau motion blur par objet sur PS5 la rendant plus douce que les versions précédentes.■La nouvelle méthode de TAA utilisée ici rend la qualité d'image bien meilleure qu'avant, c'est similaire voir un peu meilleure parfois que la version PC avec du MSAA par exemple.■Le filtrage anisotrope quant à lui reste inférieure à la version PC.■Dans les 2 modes à 60fps la version PS5 utilise les même préréglages que la PS4 concernant la densité d'herbe, LOD et la distance d'affichage.■Tout ce qui est géométrie reste similaire aux versions PS4/XB1.■Seul le mode fidélité correspond à peu près à la version PC en Very High/Ultra.■Rockstar a remanié les effets de feu et d'explosion comme la fumée, bien plus prononcée ici.■Les 3 modes tournent super bien niveau framerate mais il recommande le mode performance RT.■Support de la DualSense mais rien de renversant.■Les temps de chargements sont plus rapides :PS5 : 20sPC : 29s (avec un SSD NVME 3.5GB/s)PS4 : 2mn et 8s