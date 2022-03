... sous forme de visual novel (bah quoi c'est un jeu jap apres tout).En effet Bethesda annonce que Ghostwire: Tokyo aura le droit a une préquelle gratuite sous forme de visual nove, cette dernière sortira le 8 Mars.Les joueurs incarneront le mystérieux KK et son équipe de détectives surnaturels alors qu'ils enquêtent sur une disparition inhabituelle.

posted the 03/01/2022 at 08:04 PM by guiguif