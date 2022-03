Le film Bubble de Tetsuro Araki (Shingeki no Kyojin, Death Note) produit chez Wit Studio (Shingeki no Kyojin S1 a S3, Ranking of Kings) avec au scenario Gen Urobuchi (Fate/Zero, Aldnoah.Zero), au character design Takeshi Obata (Death Note, Platinum End) et aux musiques Hiroyuki Sawano (Shingeki no Kyojin, Kill la Kill) balance un nouveau trailer.Le film sortira le 28 avril sur Netflix et le 13 Mai dans les cinema japonaisL'histoire se déroule à Tokyo, dans un monde bouleversé par une pluie de bulles – ayant spécifiquement altéré la capitale nipponne, devenue le terrain de jeu de jeunes gens pratiquant le parkour. Hibiki, particulièrement connu pour son style casse-cou, manque un jour sa manœuvre et échappe de peu à la mort… grâce à l'intervention de Uta, une fille avec de mystérieux pouvoirs. L'intrigue prendra en profondeur lorsque les deux jeunes adolescents entendront un son qu'ils sont les seuls à percevoir.