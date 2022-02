Hello collègues chasseurs !Selon un vieil adage, il paraît que dans Bloodborne, quand on veut monter un build chikage efficace, il faut privilégier la teinte sanglante. En regardant cette vidéo, vous risquez deJ'ai créé cette analyse approfondie du Chikage, afin de souligner que les statistiques physiques et plus particulièrementLe Chikage est l'une des armes de Bloodborne qui a le plus de coups. N'utiliser que la teinte sanglante signifie que. C'est dommage, non ?Vous découvrirez peut-être aussi dans cette review que le bloodborne-wiki.com a fait quelques erreurs au sujet de ses infos sur le Chikage. En effet, le site vous indique que les dégâts de son L2 et running R2 à 2 mains scalent sur la teinte sanglante, mais c'est totalement faux ! Voici doncd'investir dans la compétence en parallèle.NB : Si vous avez des doutes quant aux scalings mis en cause pendant des attaques transformées et non transformées du chikage, regardez la vidéo ci-dessous.