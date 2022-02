Alors d'un coté le succès de LPA (Légendes Pokémon : Arceus) vas surement encourager Gamefreak a poursuivre dans cette voie avec certainement un open world plus complet ou du moins des zones plus connectés pour la 9G.A optimiser les système d'attaque Rapide/Puissant, le système de quête, d'artisanat, le scénario (Lol) les combat contre les Boss.Et rajouter les Arènes (dans l'ordre qu'on veut) des dresseurs et du PVP.Les 6.5 millions de ventes devraient donc bien les encourager.De l'autre ca devrait aussi Gamefric a ne surtout pas faire d'effort dans les graphismes (C'est pire que la Gamecube, je sais de quoi je parle, j'en ai encore une.)Et rester dans ce rythme annuel de sortie, avec des jeux à moitié fini comme Epée/Bouclier, poussé par Nintendo qui veut vendre des Switch et par TPC (The Pokémon Compagny) qui veut gagner encore plus d'argent.♫ J'aime bien l'Argent ! ♫Et vous vous en pensez quoi ? LPA sera il le tremplin ou le début de la fin pour Pokémon ?