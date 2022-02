Sony a voté un budget de 18 milliards alloué au divertissement et effectif depuis MAI 2021on sait depuis ce bilan financier qu'apres avoir racheter bungie ,et d'autres qui ne sont pas encore annoncé (et fait d'autre move qui n'ont rien a voir bien sur) ,il leur reste 10 Milliards sur ce budget destiné a du rachat entre autreon aurait put penser que pour entrer dans l'ere des services ils auraient du se faire racheter pour obtenir plus de moyen et tanker spartacus (fin le service de celui qui les auraient racheté) ,mais je constate qu'il n'en est rien et que sony a bien l'intention d'y arriver tout seul ,et perso jy crois.de mon coté j'espere que MS se concentrera sur des studio plutot du type remedy asobo voire WB ou meme ubi si possible(en les calmant sur la photocopieuse),parceque niveau gaas multi ils ont plus que ce qu'il faut lareste plus a Sony qu'a pondre des tres bon gaas ,et MS de tres bon solo