Pour ceux qui ont la console bien évidemmentDe mon coté je refais des jeux que j'avais déjà fait a l'époque mais en portable :Impressionné par la qualité du portage (surtout en nomade vu la taille de l'open world) c'est un vrai plaisir de refaire le jeu pour la 2ème fois dans ces conditions, lui qui fait parti de mon top 5 all timeLa encore très bon portage, ce jeu m'avait beaucoup marqué à sa sortie en 2013, notamment l'intro, je l'avais jamais refais depuis et c'est une quasi redécouverte. Petite préférence pour le 1er et Rapture au niveau de l'ambiance, mais Columbia a aussi beaucoup de charme.: Plus de 100h et on ne s'en lasse pas !Pour les nostalgiques du dessin animé, des défauts mais j'attendais depuis longtemps un jeu qui me fasse revivre l'histoire de mon manga préféré. Et il tourne très proprement sur Switch !J'hésite encore a prendre Pokémon Arceus.