Une chose qui est vraiment plaisante, c'est de voir Bluepoint Games proposer des choses que nous n'avions pas envisagées et d'aborder certains éléments du jeu - ses visuels et ses mécaniques - d'une manière que nous ne pouvions pas ou ne faisions pas à l'époque. Donc les voir rechercher et appliquer ces nouveaux processus de conception et ces nouvelles techniques de développement, c'était quelque chose de vraiment passionnant et intéressant pour moi.

Je suis presque sûr que notre service de création graphique a ressenti une forme de pression plus que quiconque chez FromSoftware en voyant ce remake. Avec tous les jeux que nous faisons, la fidélité graphique n'est pas quelque chose que nous plaçons en tête de nos priorités. Ce que nous demandons du côté graphique dépend des systèmes et des exigences du jeu lui-même, et c'est moins prioritaire par rapport aux autres éléments du développement. C'est donc toujours un domaine où je me sens un peu désolé envers mon équipe graphique, car je sais qu'elle travaille extrêmement dur. Et ils ont travaillé extrêmement dur sur Elden Ring. Nos programmeurs ont poussé beaucoup de nouvelles fonctionnalités pour créer le jeu le plus beau que nous ayons jamais fait.

Je n'ai pas été directement impliqué dans le projet, et je n'y ai même pas joué pour le moment. Mais c'est parce que je n'aime vraiment pas jouer aux jeux que j'ai créés dans le passé. Cela fait remonter beaucoup de vieilles émotions, beaucoup de vieux souvenirs, et cela devient un peu écrasant, et je n'ai plus envie de jouer. Même si je n'ai pas joué au remake de DS, je suis très heureux de le voir bénéficier de ce nouveau look, de ces tout nouveaux graphismes next-gen.

C'était un vieux jeu, alors le voir être remodelé de cette façon et voir de nouveaux joueurs y jouer m'a évidemment rendu très heureux. À l'époque, c'était un jeu brutal, dont le développement a été relativement difficile, et je craignais que les nouveaux joueurs ne l'apprécient pas de la même manière. C'était une source d'inquiétude pour moi quand il a été réédité mais, vous savez, au final, je suis juste heureux de voir la réaction et de voir que les gens l'apprécient.

