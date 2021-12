2021 année un peu timide pour sa première moitié (Thx Covid) mais 2ème partie un peu plus généreuse, j'en ressort finalement assez content de cette année de "transition" aux vues de la situation globale du monde mais bordel de fuck... 2022 s'annonce tellement AWESOME. Un petit article pour exposer mes attentes en jeux-vidéo, films et séries. (et je vous invite à faire de même dans les commentaires)



Jeux-vidéo:

- Pokémon Legendes: Arceus

- Zelda: BOTW2

- Horizon: FW

- Elden Ring

- Hogwarts Legacy

- Forspoken

- GOW: Ragnarök

- Granblue Fantasy: Relink



Séries:

- She-Hulk

- Moonknight

- Ms.Marvel

- Secret Invasion

- What if (S2)

- I'm Groot

- Obi-Wan Kenobi

- Andor

- The Mandalorian (S3)

- The Bad batch (S2)

- Seigneur des anneaux

- House of the Dragon

- Peacemaker

- Halo





Films:

- Doctor Strange 2

- Thor 4

- Black Panther 2

- Morbius

- The Batman

- The Flash

- Aquaman 2

- Black Adam

- Avatar 2

- Buzz l'éclair

- Uncharted

- Spider-Man: Across the spiderverse



Manga/Anime:

- One Piece: Red

- Attaque des titans: (saison finale)

- Bleach (Retour)



Et rien que ça c'est uniquement mes grosses attentes, c'est assez dingue!!!! J'oublie tellement de projets ici et là c'est absolument incroyable bordel... Et sans compté les projets surprises qu'on attend pas forcément! DINGUE!