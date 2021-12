Je parle de jeux qui nous ont tellement marqués, qu'une fois fini, on n'a pas envie que ça s'arrête et on a du mal ensuite à enchaîner sur d'autres jeux. ^^



Pour ma part j'en ai plusieurs mais je pense principalement a :



- La trilogie Mass Effect

- The Witcher 3

- Zelda BOTW

- Bioshock

- Batman Arkham City