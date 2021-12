Thème du jour :



C’est la fin !



2021 arrive bientôt à son terme, avec son lot de joies et d’emmerdes (surtout d’emmerdes, on va être honnête ), et ce n’est d’ailleurs pas la seule chose qui se termine aujourd’hui : il n’y aura plus de « VGM du Dimanche » à partir de l’année prochaine. C’est la dernière !



Née le 26 avril 2020 en pleine période de confinement (d’abord dans mon blog avant d’en faire un groupe dédié), à la fois pour s’occuper et se remonter le moral dans cette période lourde et tout simplement pour le plaisir d’écouter et de partager ses VGM et OSTs préférées, j’ai pris plaisir à vous proposer un thème par semaine : les écran-titres, les pirates, les ninjas, les boss, les styles de jeux (plateforme, combat, shmup...), les environnements (plaines, forêts, plages, grottes...), les consoles (NES, Megadrive, PS4...), des thèmes abstraits (l’amour, la peur, la mélancolie, la guerre...) ainsi que quelques thèmes spéciaux (halloween, noël...)... Plus de 70 thèmes ont été proposés en presque deux ans, sans compter les thèmes libres !



Si j’arrête, ce n’est pas par manque de thèmes (croyez-moi, j’en ai encore largement en stock !) mais plus par manque de temps et d’énergie. Sans compter, on va être honnête, que la rubrique bat un peu de l’aile depuis un moment et ne semble plus intéresser qu’une poignée de personnes. Je pense donc qu’il est temps de tirer ma révérence, et quoi de mieux pour un dernier baroud d’honneur que de vous proposer le thème des endings et crédits de fins de nos jeux favoris ?





Titre : The Second Truth From the left

Jeu : Secret of Mana

Compositeur : Hiroki Kikuta





Titre : Staff Roll

Jeu : Kirby Super Star

Compositeurs : Jun Ishikawa, Dan Miyakawa





Titre : The Journey Home

Jeu : Wario Land II

Compositeur : Kozue Ishikawa





Titre : Spread Blue View

Jeu : Ys VI The Ark of Napishtim

Compositeur : Wataru Ishibashi (Falcom Sound Team jdk)





Titre : Lust in Peace

Jeu : Bloody Roar 2

Compositeur : Takayuki Negishi





Titre : Till Next Time

Jeu : Guilty Gear XX

Compositeur : Daisuke Ishiwatari





Titre : The Cat Attached to Rust

Jeu : Guilty Gear Isuka

Compositeur : Daisuke Ishiwatari





Titre : Credits

Jeu : Pokémon TCG

Compositeur : Ichiro Shimakura





Titre : Staff Credits

Jeu : Metroid Fusion

Compositeurs : Minako Hamano, Akira Fujiwara





Titre : Credits Concerto

Jeu : Donkey Kong Country

Compositeur : David Wise





Titre : Good Luck

Jeu : Gradius III

Compositeur : Konami Kukeiha Club

Album : Perfect Selection Part II Gradius





Titre : To the Future

Jeu : Lufia II Rise of the Sinistrals (version DS)

Compositeur : Yasunori Shiono

Arrangement : Yukio Nakajima





Titre : The New Departure

Jeu : Tales of the Tempest

Compositeur : Motoi Sakuraba





Titre : Smiles and Tears

Jeu : Earthbound

Compositeur : Keiichi Suzuki, Hirokazu Tanaka





Titre : Staff Roll

Jeu : The Legend of Zelda A Link to the Past

Compositeur : Koji Kondo





Titre : To the New World

Jeu : Illusion of Time/Gaia

Compositeur : Yasuhiro Kawasaki





Titre : A Place We Should Return to

Jeu : Final Fantasy Tactics Advance

Compositeur : Hitoshi Sakimoto





Titre : Credits

Jeu : Skies of Arcadia

Compositeur : Yutaka Minobe, Tatsuyuki Maeda





Titre : Main Theme

Jeu : Super Mario Galaxy

Compositeur : Mahito Yokota, Koji Kondo





Titre : Main Theme

Jeu : Star Fox/Star Wing

Compositeur : Hajime Hirasawa

Arrangement : Orchestral Game Concerts





Titre : Theme of Grandia III

Jeu : Grandia III

Compositeur : Noriyuki Iwadare





Titre : The New Origin

Jeu : Final Fantasy V

Compositeur : Nobuo Uematsu





Titre : Path of Destiny

Jeu : Soul Calibur III

Compositeur : Junichi Nakatsuru





Titre : Wanderers from Ys

Jeu : Ys III

Compositeur : Mieko Ishikawa

Album : Ys III Super Arrange





Titre : Staff Roll

Jeu : The Legend of Zelda

Compositeur : Hajime Wakai, Shiho Fujii, Mahito Yokota, Takeshi Hama, Koji Kondo





Titre : Requiem of Star-Crossed Nights

Jeu : Castlevania Order of Ecclesia

Compositeur : Michiru Yamane

Album : Akumajo Dracula Tribute Vol.2

Arrangement : Yoshino Aoki





Titre : Kikoeru yo Shiawase no oto (I Can Hear the Sound of Happiness)

Jeu : Fantasy Life

Compositeur : Nobuo Uematsu

Chant : Nana Yanase





Titre : The Endless Dream

Jeu : Children of Mana

Compositeur : Kenji Ito

Chant : Noriko Fujimoto

Album : Re:Birth Seiken Densetsu





Titre : To Far Away Times

Jeu : Chrono Trigger

Compositeur : Yasunori Mitsuda

Chant : Sarah Alainn

Album : Chrono Trigger Chrono Cross Arrangement – To Far Away Times





Titre : Melodies of Life + Theme of Final Fantasy

Jeu : Final Fantasy IX

Compositeur : Nobuo Uematsu

Chant : Emiko Shiratori



Voici ma sélection de musiques de fins de jeu (autant cinématiques de fin que les crédits) qui m’ont marquées, avec quelques versions arrangées en prime !Je vous jure que certains de ces thèmes m’ont vraiment chamboulé quand je les ai écoutés la première fois, la plupart continuent d’ailleurs de me faire leur petit effet ^^’C’est donc sur ces notes chaleureuses et un brin mélancoliques que nous nous quittons... mais peut-être pas définitivement. J’arrêterai les publications de mon côté au moins un certain temps, mais le groupe ne sera pas fermé pour autant.: on peut continuer les thèmes même si je ne partagerai plus de playlist perso (c’est ce qui me prend le plus de temps), en prenant cette fois des thèmes que vous aurez choisi (vote ? suggestions ? à voir). Ou bien on peut se contenter de partager nos musiques du moment de temps en temps, genre une fois par mois. A moins que vous ne souhaitiez contribuer au groupe à votre façon, toutes les suggestions étant les bienvenues, comme d’habitudeQuoiqu’il en soit, je tiens à remercier encore une fois toutes celles et ceux qui ont pris la peine, ne serait-ce qu’une fois de venir commenter et partager ici leurs morceaux favoris, en espérant que vous aurez pris plaisir autant que mois à participer !Sur ce, Radio Gamekyo rend l’antenne pour de bon, et en vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d’année ! Sayonara !