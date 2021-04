Thème du jour :



$%# !@?&*



Eh oui, c’est jeudi 1er avril, et *pouf* oh surprise, je fais une rubrique VGM pile-poil aujourd’hui au lieu d’un dimanche. Quelle drôle de coïncidence dis-donc.



Sauf qu’aujourd’hui, je n’ai pas envie de rigoler. Je n’ai même pas envie d’être sympa avec vous. Ni même avec personne, en fait. Parce que c’est bien mignon d’être gentil et agréable, mais on traverse tous ces moments où l’on a juste envie de ch*er sur le monde et de noyer son désespoir et oublier le néant de sa vie dans l’alcool et la grossièreté, tel un écureuil de fort mauvais poil après un gros lendemain de cuite (ouais, je suis sûr que ça vous parle aussi). Bref, ces moments où tout va mal, et où il faut que quelqu’un paye. Pas de bol, aujourd’hui, c’est VOUS qui allez payer.



Malheureusement, j’ai conscience que ce n’est pas très classe d’aller insulter au hasard le quidam innocent sur les articles du site (même si c’est devenu une discipline sportive pour certains), aussi je me dis que ce n’est pas plus mal de déverser mon aigreur à travers la rubrique VGM, et puis ce sera plus inventif. Et parce qu’après tout, le but de cette rubrique a toujours été de représenter TOUTES les musiques de JV, même les plus mauvaises, je me dis que c’est la bonne occasion pour vous offrir une douce playlist des pires musiques que j’ai pu entendre dans un jeu, du genre de celles qui vous rendent fou et vous donnent envie de dégommer vos voisins avec votre NES Zapper (oui, au moins vous ne risquez de tuer personne... à priori).



Ne me remerciez pas, c’est un plaisir de gâcher votre journée.



Je sais que vous êtes impatients de passer à l’écoute, mais notez bien que j’ai fait avec celles que je connais et qui m’ont particulièrement marquées pour être insupportables ou chiantes à écouter, ne vous étonnez donc pas si vous ne voyez pas tel ou tel jeu réputé pour son OST horrible (surtout que jusqu’ici, j’essaie quand même de jouer à des « bons » jeux, qui ont pour la plupart des « bonnes » OSTs). À moins qu’à l’inverse, vous ne soyez étonné de voir un jeu dont vous adorez l’OST... Dans ce cas, je serais ravi de pouvoir briser vos préjugés.Eh oui, Suikoden V dès le début, une série pourtant réputée pour la grande qualité de ses OSTs, même si pour je ne sais quelle raison celle du 5 est souvent mésestimée par rapport aux autres. J’ai moi-même été plutôt charmé par les musiques du jeu pendant toute la première partie de l’aventure... jusqu’à tomber sur celle-ci. Un imbroglio de sons difformes et dissonants, sans aucune construction musicale et faisant fi de toute règle rythmique, si bien qu’on croirait que le morceau est généré par une sorte d’intelligence artificielle. Mention spéciale aux espèces de « dyuwiiii » à partir de 0:55 qui filent instantanément la nauséeLorsque j’ai fait mes premiers pas dans la ville où se joue cette musique (une ville où tous les NPC veulent absolument avoir un « talent artistique », quitte à avoir extrêmement mauvais goût, et j’ai bien peur que la musique illustre parfaitement cela), j’ai tenu à peine 10 secondes avant de me jeter sur la zapette pour couper le son. Impossible pour moi d’écouter ce morceau sans ressentir un profond sentiment de malaise.Mais peut-être était-ce là le but ? Peut-être qu’il s’agit d’un type de musique avant-gardiste venu d’une autre planète que nous, simples gamers mortels aux bulbes limités, ne sommes pas en capacité de comprendre ? Peut-être que c’est ça, la musique du futur ? (Vous rigolez, mais quand on écoute certains trucs aujourd’hui à la radio, je vois bien qu’on s’en rapproche...)Tout bon RPG digne de ce nom a une bonne OST. Tous ? Non, certains irréductibles résistent encore et toujours à l’envahisseur, quelques-uns réussissant même l’exploit d’être parfaitement médiocres sur l’ensemble de leurs musiques. Shining Soul II est de ceux-là. La musique du jeu est au mieux molle et fade, au pire irritante et insupportable. Et ce n’est pas réservé à quelques moments insignifiants du jeu, non non ! D’ailleurs, « Klantol garden », c’est la musique de la seule et unique ville du jeu, que vous allez donc visiter très souvent (Shining Soul II est un hack’n’slash/dungeon RPG, donc c’est logique).Ce qu’il y a de bien avec cette musique, c’est qu’elle annonce la couleur dès les premières notes : la mélodie est agaçante, l’accompagnement sans saveur, le rythme est déphasé, l’instrumentation est pauvre (et la puissance sonore de la GBA n’est même pas en cause !), bref rien ne va, on peut donc sereinement couper le son sans se dire qu’on manque de respect au compositeur (on se demande même si ce n’est pas plutôt lui qui nous manque de respect, en fait). Ne comptez pas sur le soupçon d’espoir qui survient à partir de 1:55, car vous tomberez de haut quand vous entendrez la boucle arriver 5 secondes après.Jusqu’à ce que je joue à Shining Soul II, tous les RPG auxquels j’avais joué avaient une bonne (voire excellente) OST, donc inutile de vous décrire mon énorme déception quand j’ai découvert le jeu, qui en dehors de ça est pourtant loin d’être mauvais.Ah, j’en vois qui se sont étouffés avec leur café en voyant la vidéo et le nom du jeu, c’est bienJe sais que je vais me faire des ennemis, mais oui, selon moi les musiques de Tales of Symphonia (et de pas mal d’autres Tales of, d’ailleurs) méritent bien d’être citées parmi les pires composées dans le JV. Pas toutes hein, il y en a d’excellentes, malheureusement bien trop rares à mon goût (promis, je ferais en sorte de les proposer lors d’un autre thème), mais le reste oscille entre le « moui, c’est sympa » et le « mouairf, on se fait un peu chier quand même ». C’est en tout cas le ressenti que j’ai eu en écoutant la globalité de l’OST, et ce avant même d’avoir touché au jeu (spoiler : j’ai pas aimé le jeu non plus).Le jeu aurait pu se contenter de ça, mais manque de bol il a voulu montrer qu’il était capable du pire en termes d’écriture musicale, et ça donne la piste ci-dessus : les sonorités sont agressives, le rythme est lancinant et prend la tête, la mélodie est monotone et répétitive, et la boucle assez courte du morceau achève de le rendre insipide quand on joue au jeu.Car malheureusement on l’entend bien trop souvent, le morceau étant utilisé en tant que musique de donjon pour les « fermes humaines », ersatz de camps de concentration où les innocents détenus travaillent jusqu’à la mort ou subissent des expériences effroyables. Des lieux sordides et perturbants qui seraient sans doute plus poignants si tout n’était pas gâché par le ton mièvre de la mise en scène, et surtout, s’il n’y avait pas cette musique pour nous pousser à terminer ces passages au plus vite.Seul point positif, son titre, mais plus parce qu’il colle parfaitement au sentiment de désespoir qui m’envahit en l’écoutant que pour les scènes du jeu qu’il est censé illustrer.Quant à ceux qui citent cette piste comme la meilleure de l’OST, bah... franchement je compatis. Ça doit pas être facile tous les jours de vivre avec une forme de dyslexie musicaleDans la série « je comprend pas comment vous pouvez aimer ça », voici l’un des pires thèmes de boss que j’ai pu écouter. Le morceau ne nous épargne rien et commence dès le départ en nous vrillant les tympans avec une guitare électrique complètement saturée, aussi agréable à entendre que le larsen d’un micro. Histoire d’être sûrs qu’on ne s’en relève pas tout de suite, il martèle ensuite une pauvre batterie en espérant donner de la puissance et du rythme, tout en continuant l’agression auditive avec des riffs dégueulasses à la guitare et des suites de notes répétitives. Le compositeur semble ensuite avoir un semblant de pitié pour le joueur et commence enfin vers 0:56 à entamer une mélodie qui nous sauve provisoirement de la perte définitive de notre ouïe, mais impossible d’en profiter avec cette batterie incessante dont le seul but semble être de venir à bout de nos nerfs (chose à laquelle elle arrive très vite).Voilà le supplice que l’on doit supporter lors des combats de boss dans Arc Rise Fantasia, et cela peut s’apparenter à un véritable enfer tant ces combats sont longs, difficiles et stressants. Le pire étant que le jeu repose sur les dialogues avec les alliés pour anticiper les attaques des boss, vous obligeant à laisser le son allumé pour espérer éviter une défaite cuisante et donc... devoir recommencer le combat. Du pur sadisme.Non vraiment, je ne comprends pas comment on peut aimer cette musique (et à en juger par les commentaires de la vidéo, c’est apparemment possible !). C’est d’autant plus étrange vu qu’il y avait largement de quoi comparer, car le reste de la bande-son du jeu est globalement plutôt chouette, avec même quelques excellents thèmes que j’espère pouvoir partager une autre fois. Quand je serais de meilleure humeur.NIN NIN NIN NIN NIN NIN NIN NIN NIN NIN NIN NIN NIN NIN NIN NIN NIN NIN NIN...Non, ce n’est pas une variante du NA-NA-NA du générique du vieux cartoon de Batman. Il s’agit malheureusement de ce que vous allez chanter malgré vous pendant 30 minutes suite à l’écoute de la musique ci-dessus. Car si on devait choisir une musique pour définir le terme « répétitif », je pense que celle-ci serait la candidate idéale.La mélodie n’est pourtant pas si désagréable au premier abord : il s’agit d’une suite de notes graves et inquiétantes illustrant le côté lugubre des donjons du jeu, donc elle remplit bien son office. Mais nous sommes dans un RPG à l’ancienne ! Les donjons sont donc longs, nombreux, labyrinthiques, tortueux et agaçants, on s’y perd pendant des heures tout en subissant les combats aléatoires intempestifs, désespérant de trouver un jour la sortie... Alors quand votre seul soutien est cette boucle obsédante de quelques secondes, qui ne prend même pas la peine de proposer la moindre variété si ce n’est un pauvre changement de tonalité histoire de faire croire à une évolution, vous finissez fatalement par graver cette mélodie pernicieuse et angoissante dans votre cerveau pour ne plus jamais en sortir, vous faisant progressivement sombrer dans la plus profonde folie...NIN NIN NIN NIN NIN NIN NIN NIN NIN NIN NIN NIN NIN NIN NIN NIN NIN NIN NIN...Aaah, enfin un peu de musique mignonne et joyeuse pour se remonter le moral ! Heureusement qu’il y a Nintendo, on peut toujours compter sur eux pour fournir des OSTS de qualité pour leurs grosses licences ! Hein les copains ? Non ?... Vous êtes sûrs ?...Bon, en vrai, le cas de Yoshi’s New Island est un peu particulier. Les morceaux ne sont pas réellement mauvais, et pris individuellement hors contexte, ils peuvent être agréables à écouter. C’est surtout dans sa globalité que l’OST du jeu se révèle incroyablement chiante. Normal, la même mélodie mielleuse est reprise pour la quasi-intégralité des musiques de niveaux ! De plus, si l’intention de donner un ton enfantin et rigolo aux musiques était sans doute bonne, son exécution est moins réussie, et les pistes dégagent un côté gnangnan et mou du genou qui finissent vite par nous casser les œufs (de Yoshi, vous l’avez ?).En revanche, The Yoshi Clan, que l’on entend au début du jeu (et aussi vers la fin du jeu) lorsque les Yoshi décident de se relayer pour transporter bébé Mario, est un véritable accident industriel : une cacophonie de sifflets, kazoos et bruits de canards en plastique couvrant une mélodie pauvre et d’une mièvrerie sans nom. On retrouvera ces instruments tout le long de l’OST pour notre plus grand malheur, mais c’est dans ce morceau qu’ils ont décidé de tous se réunir pour nous hanter. Un bon point tout de même : le morceau est très court, vous ne souffrirez pas longtemps.Je suppose que le compositeur voulait donner un côté mignon à la réunion des Yoshis, mais son excès de zèle rend ce passage écœurant voire limite oppressant, à mille lieues de l’émotion souhaitée. Ça dégouline de kawaii dans le mauvais sens du terme, jusqu’à l’indigestion, comme un bonbon beaucoup trop sucré. Et le problème quand c’est trop sucré, c’est que le mauvais goût reste dans la bouche...Face à tant de déception musicale, il est normal de vouloir se tourner vers le passé, vers ces œuvres qui nous ont bercées entre autres pour leur qualité. Car après tout, si le matériau d’origine est un chef-d’œuvre, une réactualisation au goût du jour (autrement dit un « remake ») ne pouvait être qu’aussi bonne, n’est-ce pas ?...Je pense que je n’apprends rien à personne si je dis que le remake « HD » (lol) de Secret of Mana sorti en 2018 est une catastrophe. Je n’ai même pas pu être déçu : le remake du premier opus, Adventures of Mana, faisait déjà très cheap, et témoignait du gros manque d’ambitions de SE pour faire revenir sa licence. Les premiers visuels du remake de SoM n’ont fait que confirmer mes craintes. Mais on peut au moins saluer la volonté de l’équipe de développement d’avoir voulu préserver au maximum « l’expérience originale » (vous savez, celle où on vous rajoute de la latence et des plantages du jeu sur les bugs qui existaient déjà à l’époque), au point de soudoyer le compositeur d’origine pour le faire travailler sur les musiques du remake... Mais bon, comme le monsieur n’avait visiblement pas très envie de bosser, il a recruté une dizaine d’escla... de collègues musiciens pour arranger chaque musique du jeu pour les rendre plus « modernes ».Le résultat dépasse nos pires cauchemars : si certaines pistes sont effectivement agréables (mais je ne dirais pas « meilleures » que les originales), d’autres, à l’image de Into the Thick of It qui est un des thèmes pourtant cultes du jeu, sont de véritables massacres. Ici, les doux arpèges de la guitare en intro sont remplacés par des sortes de marimbas un peu lourdingues, ce qui n’est pour l’instant pas mauvais en soi mais sert de prémices au pire à venir : l’espèce d’accordéon diabolique qui viendra saccager la mélodie principale. Émotion, onirisme, mysticisme, tout ce qui faisait le charme du morceau d’origine est ravagé par cet instrument maléfique dont chaque note crachée semble vouloir insulter ce dernier. Et le bougre n’est pas seul : l’arrangeur, ou devrais-je dire l’assassin s’est permit quelques libertés (après tout c’est un arrangement, rien de plus normal) en rajoutant plusieurs instruments un peu partout en fond histoire d’être sûr que le joueur ne puisse pas en profiter une seconde. Loin d’adoucir l’accordéon fou, le morceau devient un brouhaha insupportable, qui ne nous laisse un répit que lors du fameux passage « calme » en fin de boucle... Mais ce n’est que pour mieux nous écorcher les oreilles en reprenant le morceau de plus belle dans un grondement démoniaque.Mais vous savez c’est quoi la bonne nouvelle ? C’est que ce n’est pas le pire morceau du remake. J’ai été magnanime et je vous ai épargné les autres. Et comme je suis sadi... gentil, je vous ai mis la version étendue de 15 minutes(enfin, c’est surtout parce que c’est étrangement la seule que j’ai trouvé sur le net, je n’ai pas trouvé de version courte. Faut croire qu’il n’y a que les fans masos pour avoir envie d’écouter celle-ci...)Merci donc à Square-Enix d’avoir souillé la licence, salit mon enfance, trahit mes souvenirs. Si je n’étais pas un jeune homme bien éduqué, je ne me serais pas privé pour en dire tout le mal que j’en pense pour avoir osé laisser passer une horreur pareille. Quand je pense qu’un groupe obscur de musiciens amateurs est capable de faire... ALORS POURQUOI KIKUTA ??? POURQUOI AS-TU LAISSÉ FAIRE ÇA ??!!!Le monde réel est cruel, on le sait. On a beau être considéré comme une légende, la réalité finit toujours par nous rattraper. Le grand Nobuo Uematsu, dans un moment d’égarement on l’espère, a bel et bien massacré lui-même son propre bébé. Mais cette fois, Square-Enix (ou plutôt Squaresoft à l’époque) n’y est pour rien (enfin, à priori).Pour celles et ceux qui ne le savent pas, « Phantasmagoria » est un remarquable album solo publié en 1994 et composé de pistes originales n’ayant rien à voir avec le travail vidéoludique du monsieur, si ce n’est la dernière piste, « Final Fantasy », reprise du thème principal de la saga éponyme. Après 9 pistes envoûtantes, mélancoliques ou merveilleuses dans un style éthéré assez rare chez le compositeur, on s’attendrait à ce que cette dernière piste (si on omet la piste cachée qui est un peu une blague) termine l’album en beauté, surtout vu le morceau concerné. Plot-twist : ça pique. Violemment.Le morceau commence à peine qu’une chanteuse nous hurle ses paroles à l’oreille sans la moindre once de délicatesse. Elle est immédiatement accompagnée d’un clavecin pas bien tempéré, dont les touches martelées avec froideur et véhémence semblent vouloir à tout prix faire taire la cantatrice. C’est peine perdue, celle-ci reprend de plus belle en récitant ses notes tel un métronome humain et en oubliant toute forme d’émotion. Comme insatisfait, le musicien s’engage alors dans un break vaguement improvisé en espérant sauver ce qu’il reste de la mélodie : raté. C’est fade et peu inspiré. Remplaçant provisoirement la chanteuse, une flûte nous jette à la figure quelques notes sans ménagement, puis laisse la diva infernale perpétrer son crime jusqu’à la fin du morceau. Il n’y a malheureusement rien à sauver de cette hécatombe.Je le répète : l’album Phantasmagoria est une véritable merveille. Mais il est difficile de pardonner au maître Uematsu un tel forfait : c’est à la fois un outrage à l’album qui méritait bien mieux comme piste finale, et un outrage à la série mythique qui a porté la carrière de l’artiste, en plus d’être un outrage pour nos oreilles. À ceux qui disent encore que les travaux d’Uematsu suite à son départ de Square sont médiocres, rappelez-vous que le bonhomme a déjà fait pire, bien pire...Mesdames et messieurs, voici enfin le clou final de ce concert des infâmies musicales. Comme quoi, aucune grande série n’est épargnée. Car s’il y a bien une série réputée pour ses thèmes épiques et majestueux, c’est bien Monster Hunter, où chaque monstre du jeu dispose de son thème de combat, généralement à l’image de sa férocité.Il en va bien sûr de même pour le Khezu, bestiole répugnante et difforme : une peau translucide qui laisse entrevoir ses vaisseaux sanguins, un long cou gluant qui s’allonge à volonté pour surprendre ses proies, une tête dépourvue d’yeux qui ne laisse apparaître que sa mâchoire ensanglantée, tout est pensé pour que le Khezu mette mal à l’aise même les chasseurs chevronnés. Il paraissait donc logique que sa musique accompagne ce sentiment.Et contrairement aux ratages que j’ai cité jusqu’à maintenant, je dois admettre que la composition du thème du Khezu relève presque du génie. D’ailleurs, son thème est paradoxalement devenu culte et est d’ailleurs de retour dans le tout nouvel épisode MH Rise. L’être humain est décidément une espèce bien étrange...Le thème débute sur un long silence instillant l’angoisse et la terreur chez le joueur, et ce dernier bascule dans la démence alors que se mêlent à la musique les borborygmes et les cris atroces de la créature. Même en leur absence, lorsqu’on écoute la musique en dehors du jeu, difficile de rester sain d’esprit face à un morceau qui semble tout faire pour brutaliser nos tympans, notre cerveau recréant malgré nous les grognements de la bête au rythme de la musique, comme autant de flashbacks d’une guerre que nous n’avons pas connue.Je dois tout de même vous prévenir : il est très difficile d’aller au bout de l’écoute de ce thème sans risquer certaines séquelles. Mais peut-être qu’en comparaison de tout ce que je vous ai fait subir jusqu’à maintenant, le thème du Khezu sonnera finalement comme une douce mélodie relaxante à vos oreilles. À moins que vous ne soyez tout simplement devenus sourds...