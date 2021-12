Les gens ont vraiment besoin de se calmer... La toxicité crée vraiment beaucoup de pression et de stress. Je comprends que vous soyez énervés, mais nous travaillons dur pour vous offrir quelque chose que vous pourrez apprécier. Et cela prend du temps. Désolé mais il fallait le dire... Les utilisateurs de la PS5 se sentent arnaqués parce qu'ils ont eu un teaser de 5 secondes, ce dont je m'excuse profondément en mon nom et au nom de BLUE BOX, je peux vraiment le comprendre. Mais il y a beaucoup de gens qui se plaignent mais qui n'ont pas de PS5.

Par ailleurs, pour Abandoned, nous utilisons du contenu créé par nous-mêmes. Ce n'est pas parce que vous avez vu le teaser d'avril que l'ensemble du jeu est un "asset flip" (pratique consistant à acheter exclusivement des modèles 3D conçus par Unreal ou Unity pour créer un projet). Pourquoi pensez-vous qu'il faut du temps pour montrer quelque chose ? Cela prend du temps parce que nous voulons montrer quelque chose de bien. Quelque chose que vous pouvez apprécier. Et oui, moi et BLUE BOX sommes des indépendants et vous ne devez pas vous attendre à un jeu AAA. Définissez vos attentes. Oui, nous voulons faire les choses à notre manière et bien sûr, nous ne l'avons pas bien fait. Mais nous y travaillons.

Si vous vous sentez arnaqué ou quoi que ce soit d'autre, je m'en excuse profondément, très profondément. Ce n'est pas mon intention et je ne voulais pas que cela arrive. Tout ce que je demande à chacun est de se détendre, de se calmer et d'attendre. Ça vient, je vous le promets, mais attendez. Profitez de la vie, jouez à des jeux cool, regardez un film, passez du temps avec vos proches, faites de l'exercice. Désolé pour ce long message mais j'avais vraiment envie de le partager car la situation est tout simplement hors de contrôle.

On lui a rien demandé, mais visiblement Hasan Kahraman avait encore des choses à dire sur Abandoned et l'encre qui coule toujours sur ce dernier, après avoir tout de même publié un premier carnet des développeurs sur le site de BLUE BOX Game Studios.