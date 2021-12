Commençons par KoF XV, avec tout d'abord le côté "technique" de cette béta (netcode, options, etc) :- ils ont réglé les soucis de rollback entre joueurs PS4 / PS4 pro / PS5, je n'ai eu aucun souci durant mes matchs hors joueurs en WiFi (comme d'hab), SNK a réussi à proposer un netcode de qualité, ça sera la première fois qu'on pourra enfin profiter d'un KoF dans des conditions optimales pour le netplay.- un plaisir d'avoir accès au mode training, ça évite d'aller "faire n'importe quoi" en match directement ("Allo Arcsys ?")- l'option Quick Match fonctionne bcp mieux que sur la 1ère béta, j'ai rarement attendu plus de 5-6 sec pour un match- filtres de connection qui semblent plutôt bons (on ne m'a jamais proposé un mec avec un ping de ouf), il manque seulement un filtre WiFi, comme souvent malheureusement (seuls qqs devs portent leurs couilles sur ce sujet, comme NRS ou Tecmo)Pour ce qui est du jeu : nettement plus propre/fin que dans les trailers (comme bcp de jeux), un pur bonheur manette en main, c'est du KoF, les habitués retrouveront leurs marques en 5min. Peu de choses à dire, si ce n'est que K9999 est toujours aussi plaisant à jouer, avec ses mixups haut-bas + OTG.Et puis bon, quel bonheur de jouer Terry avec son Power Dunk (qui peut OTG en plus)------------------------Passons à DnF Duel (DungeoN Fighter Duel) :- Netcode qui semble également très bon, quand le ping était sous les 200ms, j'ai eu très peu de soucis, mais dur de faire de longs tests sur le jeu car ...- Serveurs en mousse, tu te fais déco TRES souvent- Pas de training mode / Pas de tutoriel pour un jeu qui a un système de jeu assez différent des autres (une barre de MP qui limite les coups spéciaux, on peut sacrifier de la vie pour la remplir, on peut débuff les adversaires, etc) : franchement- Aucun filtre de connection, donc tu te tapes des mecs d'Asie en boucle, avec du 400+ms, ça rollback de partout, ArcSys a vraiment rien dans le crânePour le jeu en lui-même : on est devant un jeu qui fait en avance ce que Riot veut faire avec son jeu de baston League of Legends, à savoir un jeu proche de Rising Thunder, où il n'y a AUCUNE manip pour sortir les coups spéciaux ou les supers.Ca ne limite pas le beau jeu, ça reste technique, mais avec uniquement le mode online pour cette béta, c'est dur de voir les possibilités du jeu, car ça lag pas mal, ça bourrine à mort côté joueurs (autocombos paradise), mais à priori, on est ici entre Granblue et Strive pour la base (jeu aérien limité, pas d'air block, pas mal d'autocombos, facile de prise en main, mais possibilités de mind game et jolis combos techniques possibles). On notera la présence d'une esquive avant à la Granblue, et d'un Alpha Counter, également.Je garde un oeil dessus, même si certaines "classes" semblent assez pétées par rapport à d'autres (Crusader avec son wall et sa barrière, ou encore GunSlinger qui rappelle DeathStroke pre-patch sur Injustice ... en PIRE lol, par exemple)Quelques exemples de combos, on peut faire mieux, mais ça donne une idée :