■Version testée 1.05.■4K dynamique 1620p~2160p + TAA à 30fps quasi verrouillé.■Les réflexions RT uniquement sur PS5/XSX + cubemaps comme solution de secours, cet ajout est non disponible sur XSS.■L'occlusion ambiante est moins bonne en mode RT.■Aucune différence visuelle entre les deux versions qui correspondent au paramètre RT réglé en high de la version PC.■Pas de reflets transparents sur consoles.■Le mode performance a toujours quelques baisses durant les combats.■Ajout d'un mode framerate déverrouillé sur XSS à 40~60fps en 1080p mais ils déconseillent ce mode sans VRR.■Le fossé est plus large que prévu entre la version XSS et XSX.■Malgré l'update aucune des trois versions consoles peut tenir un 60fps verrouillé en mode performance.