A prendre avec des pincettes comme bien souvent quand il s'agit de rumeur. Mais le leaker de Sonic Frontiers semble être au courant des prochains plan de Nintendo concernant l'année 2022 et un certain "Super Mario Odyssey 2" à retenti.Selon le récent post publié sur Twitter par ‘Matthasnmocuts’, Nintendo travaillerait sur Super Mario Odyssey 2, le suivi direct du merveilleux jeu de plateforme en trois dimensions sorti à l’automne 2017 au cours de la première année de vie de Nintendo Switch.En plus de cette déclaration, le leaker a également révélé quelques détails du prochain jeu principal de Super Mario. Dans ce deuxième chapitre,Après, là où ça coince un peu, c'est que une autre rumeur insinué que la team derrière Odyssey travaillerait sur un nouveau DK, en 2,5 D avec le retour des ennemis phare des trois premier DK Country..Du coup, qui croire ? Affaire à suivre...Peut être qu'un N Direct en janvier nous permettra d'y voir plus clair.