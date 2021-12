Voilà ma liste perso de jeux qui ma marqué1 Place au Roi des Rois2 Super Mario World ère de la super Famicom (aka la meilleur console de tendo)3 Sonic the Hedgehog Megadrive C'est plus fort que vous !4 Tention voilà du très lourd. Teenage Mutant Ninja Turtles IV sur super famicom putain que c'était bon encore meilleur que la version Arcade5 Du très grand Capcom6 On continu avec Capcom et Final Fight7 Street Of Rage 2 ptain ses ziques8 Tjrs sur Mega Drive Shadow Dancer kmeilleur duo de l'histoire Loup ninja9 Capcom Street Fighter II: The World Warrior Prix de la cartouche en import qui m'avait fait pleurer10 A Link to the Past Que dire ?11 Street Fighter Alpha 3 Sega Saturn12 Guardian Heroes tjrs sur Sega Saturn13 Magic Knight Rayearth Sega Saturn14 Astral Sega Saturn (ma console favorite)15 Castlevania: Symphony of the Night - Sega SaturnBon manque des titres comme Goemon et thunder Force Gradius Darius etc