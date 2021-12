■Moteur graphique Unity.■Visuellement le jeu est assez simpliste.■PS5/XSX : 1440p avec des effets de flou et de scintillement ce qui détériorent un peu l'IQ.■XSS : 1080p, cette version est la plus floue des trois.■PS5 : 60fps la plupart du temps avec quelques baisses.■XSX : 60fps avec moins de baisses que la version PS5.■XSS : 60fps avec des baisses jusqu'à 45fps.■Des saccades lors des checkpoints sur toutes les versions.■Les cut-scenes sont en 60fps sur PS5.■Double buffering v-sync sur PS5.■Triple bufferering v-sync sur les Xbox Series.■Sur XSX/S les cut-scenes sont en 30fps avec un mauvais frame pacing.

posted the 12/10/2021 at 04:07 PM by leonr4