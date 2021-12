J'ai énormément attendu pour faire ce jeu, j'avais pas trop eu le temps de me lancer dans un jeu de 200 heures MAIS j'ai franchis le pas et je dois en être à 10-15 heures de jeu, voilà pourquoi mon avis va évoluer mais je peux déjà vous donner un premier aperçu.



Je connaissais quasiment rien du jeu, j'ai juste vu le trailer de d'annonce et c'est tout donc la découverte fut totale. De ce que je peux en dire déjà, c'est que le jeu est plutôt beau surtout grâce à sa DA qui claque, si techniquement c'est faible, la DA rattrape heureusement le tout.



Le monde est immense et donne le vertige, voir le château, le volcan au loin ou d'autre montagne procure un sentiment dimmensité que je n'avais pas eu jusque là dans un Zelda à pars peut être avec Wind Waker et son océan. Mais là, c'est démesuré tellement c'est grand et dire que je viens juste de quitter le plateau du prélude...



Au niveau du gameplay ça a plus rien à voir, beaucoup d'armes différente, qui se cassent tout le temps, ça c'est relou par contre, beaucoup de loot et la cuisine qui est vraiment sympa.



Ya une ambiance de fin du monde que j'adore dans ce Zelda, tout est à l'abandon, détruit, ou la nature a repris ses droits, le silence est parfois stressant, même si quelques musiques discrète se font entendre



L'interaction avec le décors est génial, pousser des rochers pour écraser les mobs, foutre le feu, créer des blocs de glace sur l'eau. Par contre, Link c'est pas un nageur dans cet épisode, je crois pas qu'on puisse plonger d'ailleurs.



Première fois aussi dans un Zelda qu'on a affaire à un monde aussi dangereux, même en terme d'environnement, ya un côté survie que j'aime beaucoup, on peut crever de froid, les ennemis font très mal, ya un côté Darksoulisé qui n'est pas pour me déplaire, moi qui avait tendance à me plaindre qu'on defoncer trop vite les mobs dans les anciens, là c'est une autre paire de manche.



Après, ya quelques petit truc qui me dérange pour l'instant, je trouve ça un peu vide mais c'est vrai que c'est le monde "apocalyptique" qui veut ça mais encore une fois, difficile d'affirmer ça pour l'instant car je suis encore au tout début et dommage que les sanctuaires bien que sympa se ressemble tous avec la même ambiance et ce décors bleutés. La paravoile est génial à utiliser.



Nul doute que le jeu me réserve encore bien des surprises mais ouais pour l'instant je kiffe grave ! J'avais peur au début mais non, là ça fait réellement son effet, à voir sur la longueur maintenant.



Il me tarde d'aller me reperdre dans son monde et quand un jeu nous donne envie d'y retourner, c'est que c'est plutôt bon signe !



J'en ferais évidemment un test complet une fois que je l'aurais bien torcher mais c'est pas demain la veille !