Le Choix des Joueurs est désormais ouvert aux votes en 3 rounds.- Le premier round, vous avez le choix de voter pour 10 jeux parmi les 30 nommés.- Le second pour 5 jeux sur les 10 restants.- Le dernier pour 1 jeu sur les 5 finalistes.Halo Infinite est actuellement en tête avec 9% des sondés dans ce premier round, suivi de Forza Horizon 5 et Resident Evil Village. L'an dernier c'était Ghost of Tsushima qui avait gagné le Choix des Joueurs.Le 2e round commence 5 décembre, la finale le 7 décembre.