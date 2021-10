Digital Foundry/NX Gamer/VG Tech









■Moteur ''Dawn Engine'' déjà utilisé dans Deus Ex Mankind Divided.■2 modes sur PS5/XSX : Performance en 1080p dynamique / Qualité en 2160p dynamique.■XSS seulement le mode qualité en 1080p/30fps.■Mode Performance en 60fps, c'est stable sur PS5 la plupart du temps, ça peut descendre jusqu'à 45fps lors des passages les plus intenses, même performance sur XSX hormis les baisses un peu moins fréquentes dessus.■Mode Qualité stable à 30fps sur PS5/XSX/XSS avec quelques baisses mineures durant les cinématiques.■Option VRR pour les XSX/S.■Beau rendu des matériaux.■Les versions PS5/XSX sont identiques.■Densité d'herbe revue à la baisse et pop-in plus visible sur XSS.■Quelques bugs visuels.■Les basses résolutions provoquent des artefacts. Le TAA affecte la qualité d'image.■Meilleur AF, niveau de détails, qualité des textures, ombres, occlusion ambiante, la géométrie et moins de pop-in en mode Qualité.■DF conseille le mode Qualité, trop de concessions visuelles en mode Performance.