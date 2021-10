Avec le fait que le remake d'Avance Wars 1+2 qui arrive en décembre, dont les jeux GBA ont été créé et développé par Intelligent Systems, sera lui développé par le studio américain WayForward (Shantae) et que de leur coté MercurySteam semble bien parti pour prendre la relève des jeux de plateforme Metroid, quelle autre licence Nintendo pourrait revenir via un studio tier ?Vous avez eu l'info ici plus tôt dans la journée, mais brièvement relatée. Suda51 a partagé avec le site web VGC ses souhaits pour ses 10 prochaines années, voulant concevoir pas moins de 3 nouvelles licences avec son studio Grasshopper Manufacture. Le bonhomme a aussi partagé que si ça se faisait, il aimerait bien travailler avec Nintendo sur une de leur anciennes licences. Mais laquelle ?Et bien, ça serait The Mysterious Murasame Castle. Pas vraiment une série, il s'agit d'un jeu sorti sur Famicom (NES) exclusivement au Japon et mettant en scène le jeune samouraï Takamaru que vous connaissez probablement via Super Smash Bros ou Nintendo Land. Si Kid Icarus et Metroid sont frère et soeur à leur création, ce jeu est la même chose avec The Legend of Zelda : le gameplay est assez similaire en surface, mais diffère pour être un jeu d'action principalement. Un jeu qui a visiblement marqué Suda51 lorsqu'il était encore chez le studio Human Entertainement.Suda51 n'est pas le seul à avoir eu des envies sur Takamaru. Hideki Kamiya de PlatinumGames aurait lui aussi aimé travailler sur un nouvel opus avec la formule BTA dont ils sont spécialistes. Mais Nintendo a produit une suite spirituelle sur 3DS, Hana Samurai: Art of the Sword et le retour de Takamaru s'il devait se faire à mon avis ça sera pas avant son inclusion définitive dans un futur Super Smash Bros...Et vous, aimeriez voir Grasshopper Manufacture sur une franchise Nintendo et si oui laquelle ?