Insomniac Games a confirmé que Marvel's Wolverine et Marvel's Spider-Man 2 seront exclusifs à la PS5, contrairement à d'autres jeux PlayStation comme God of War : Ragnarok ou Horizon Forbidden West, qui seront également disponibles sur PS4.

A priori donc, oui à priori parce qu'ils nous ont déjà fait le coup d'annoncer de "fausses" exclues PS5 en réalité cross-gen, les deux jeux cités devraient être exclusifs à la PS5, de véritables titres next-gen en somme. Après quand on voit que c'est au plus tôt 2023, c'était un peu logique non?