News

- Cory Barlog n'est pas le directeur principal mais Eric Williams (vétéran chez SSM)- Et donc c'est désormais officiel Cory travaille en parallèle sur son propre projet-L'histoire se passe des années après le premier jeu- Le véritable héritage d'Atreus est un élément clé de l'intrigue.- Thor et Freya sont les deux principaux antagonistes.- Nouvelles runes et capacités- Les 9 royaumes sont tous présents dans le jeu-Plus grosses variétés de décors de la saga-Dernier opus du chapitre Nordique (d'où le titre )