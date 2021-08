Hello Gamekyo !Je vous partage un lien vers un article trouvé sur le site XboxSquad, que je trouve intéressant. En effet depuis quelques jours, y a pas mal de débat concernant le solo de Halo Infinite. Je trouvais donc cet article pertinent :la suite : https://xboxsquad.fr/news/2021/08/edito-ya-t-il-un-probleme-343-industries/ Après avoir lu l'article et sans jouer les mme Irma sur la supposé qualité du solo à venir. Au vu des reports du jeu et les excuses communiquées, je pense qu'il y a bien un problème dans la gestion du studio, un problème de management, ça donne clairement l'impression de manque d'un fil conducteur ...Ca fait même peur pour la pérennité du studio :/ après tout désormais microsoft possède Id Software !Enfin, espérons que malgré ces difficultés, le solo soit de qualité !