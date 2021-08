Hello à tous ! Je me suis refais tous les Uncharted depuis début Août ! Même si il me semble que le préféré des fans de la saga est généralement le 2 (?) il faut dire que pour ma part le 4 est au-dessus.Les panoramas qu'on y voit, certes c'est du jeu popcorn où ça pète de partout, mais la mise en scène etc j'ai vraiment kiffé ! Après les autres je les ai pas connus à leur sortie donc le gap générationnel aide en la faveur du 4 !Et que dire de la meilleure scène du jeu (Si on excepte le clin d'oeil à Crash :P ) :Cette scène et le dernier combat au sabre, j'ai vraiment kiffé !Pour moi la meilleure course poursuite que j'ai pu faire dans un jeux-vidéo, surtout le climax à la fin sur les quais !PS:Mention spéciale à celles de MGS3 et MGS4 en moto également, car ces jeux ne seraient jamais être trop loin de mon coeur :P