Bon je viens de voir le trailer gamescom de Forza Horizon 5 et je vais m'acheter un series X en novembre pour le jeu. Et uniquement pour Forza comme pour la Xbox one.



J'ai juste cette impression gênante que Playstation n'en a plus rien à faire du marché des jeux de caisses. Alors ya Gran Turismo mais bon c'est plus trop ça... et puis 5 ans d'attente pour des jeux moyens.



Voilà Playstation pourrait monter un studio pour un jeu de voiture. Ca leur ferait pas de mal. Surtout que le marché européen est encore très attaché à ce type de jeu.



Quand on sait que Forza Horizon était un spin off et aujourd'hui on sait le statut qu'il a chez Xbox. Quel gâchis Driveclub. Playstation a été débile. Ne pas avoir donné une deuxième chance au studio.

J'en ai marre des jeux Playstation où faut se cacher des les hautes herbes.



Oui j'ai la haine lol