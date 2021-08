Selon des sources, Rockstar développe activement des remasters de Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto Vice City et Grand Theft Auto San Andreas. Ces trois remasters sont en cours développement à l'aide d'Unreal Engine et seront un mélange de "nouveaux et d'anciens graphismes". Une source qui prétend avoir vu un extrait des jeux en action a déclaré que les visuels leur rappelaient une version lourdement modifiée d'un GTA classique. L'interface utilisateur des jeux est également mise à jour, mais elle conservera le même style classique. Aucun détail n'a été partagé sur le gameplay, mais Kotaku a appris que ces remakes tentent de rester fidèles aux jeux GTA de l'ère PS2 autant que possible.



Des sources ont confirmé que Rockstar Dundee, un avant-poste écossais et l'un des studios les plus récents de la société, est à la tête du développement de ces remasters. Une autre source a expliqué que le studio est fortement impliqué non seulement dans les remasters, mais qu'il aide même Rockstar à développer les portages de GTA V sur la prochaine génération qui doivent sortir plus tard cette année. Cela correspond aux informations que j'avais entendues l'année dernière, après le rachat du studio par Rockstar Games. Avant de devenir Rockstar Dundee, le studio s'appelait Ruffian games et avait déjà travaillé sur Crackdown 2, Crackdown 3 et participé au développement de la Master Chief Collection.

Les plans autour de ces remasters de GTA ont beaucoup changé au cours de l'année dernière en raison de la pandémie de covid-19, et cela pourrait continuer jusqu'à ce que les choses soient officiellement annoncées. Au départ, il semblait que ces 3 remasters allaient être offerts aux joueurs ayant acheté les prochains portages next-gen de GTA V et GTA Online, comme une sorte de bonus ou de "cadeau de remerciement" de Rockstar. Puis les plans ont changé, et les remasters de la trilogie devaient sortir plus tôt cette année. Cependant, les plans ont à nouveau changé, et maintenant les remasters sont prévus pour être lancés vers la fin octobre ou début novembre sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC, Stadia, et mobiles

Il semble que les portages PC et mobiles pourraient être reportés à l'année prochaine, Rockstar se concentrant d'abord sur le développement des portages des versions consoles.

