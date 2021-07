Pour l'heure 81/100 (PS4) et 83/100 (SW) sur Meta.Conclusion du test de JVC:Par sa direction artistique soignée et son univers urbain plein de charmes, NEO The World Ends With You parvient à offrir une aventure plaisante qui saura ravir les amateurs de la culture japonaise. On se plaît à découvrir le quartier de Shibuya dans ses moindres recoins et à profiter des nombreux commerces qu'il comprend. La balade est d’autant plus agréable qu’elle propose une histoire pleine de rebondissements et de personnages attachants. Finalement, c’est plutôt au niveau du système de combat que les limites se font sentir. Si ce dernier est plutôt agréable et nerveux au premier abord, le manque de profondeur finit par rendre les affrontements vraiment répétitifs à la longue. Néanmoins, pas de quoi gâcher cette visite de Shibuya d’une vingtaine d’heures en ligne droite qui saura ravir ceux qui apprécient le style de Nomura et les Action-RPG.