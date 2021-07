Digital Foundry/NX Gamer/VG Tech







Leouconcurrent du DLSS (la solution de suréchantillonnage de Nvidia) vient d'être ajouté au jeu de tirqui au passage est l'un des premiers jeux à prendre en charge leet leLa solution d'même si basée sur une technologie différente pourrait être une excellente alternative à la technologie dequi est connue pour faire des merveilles à des résolutions inférieures, s'appuyant sur des algorithmes de machine learning qui reconstruisent des images à partir de beaucoup moins de pixels.Sur, en offrant le support du DLSS dans sa version 2.2 et du FSR 1.0, cela permet de comparer les deux solutions pour déterminer quelle technologie est la meilleure.a comparé les deux sur une résolution 4K avec leurs meilleurs profils de qualité.Sur ce jeu précisément lesemble être une alternative très convaincante auen ayant même un léger avantage à la fois en termes de performances et de qualité d'image en mouvement.En revanche sur un autre jeu qui prend en charge les deux technologies commequi se déroule dans des zones un peu plus ouvertes et assez denses le résultat est différent.Comme on peut le voir sur ces images ici une chose est claire, le DLSS est supérieur au FSR dans tous les aspects. Leessaye de préserver la qualité d'image et pas avoir trop de pertes par rapport au rendu natif. Lequant à lui c'est tout le contraire, il est bien meilleur que le rendu natif et se paye le luxe d'avoir un meilleur LOD et une correction de l’Aliasing avec une précision presque parfaite.Rappelons que lesprennent en charge le FSR depuis le 25 juin dernier.est le premier jeu à introduire cette technologie surdès aujourd'hui.