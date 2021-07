Cas rare mais toujours drole, l'anime Vinland Saga aura le droit a 2 VF.La premiere produite par Netflix pour sa plates-formes de VOD et la seconde produite par Kaze pour sa sortie DVD/Blu-Ray (et connaissant les VF de Kaze on sait malheureusement d'avance quelle sera la meilleure des deux pour ceux qui achètent encore des BR et... savent apprecier les bonnes VF).On retrouve dans cette VF quelques grosses voix comme le culte Richard Darbois en narrateur ou encore Feodor Atkines, Gilles Morvan ou bien Adrien Antoine.D'ailleurs autre drolerie: pour l'heure cette VF est seulement dispo sur le Netflix japonais mais voici le premier episodeCe n'est pas la premiere fois qu'un anime herite d'un doublage different de sa version "TV" pour sa sortie home video , ce fut notamment le cas pour Saiyuki et One Piece.