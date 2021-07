Pas plus tard qu'hier, une news de est apparue sur la toile. Le "prochain" Assassin’s Creed serait en fait un jeu à service, prévu pour durer dans le temps, constamment mis à jour en contenu.





En somme, Assassin’s Creed Infinity va épouser la structure vertueuse de titres phares comme Fortnite, Apex Legends ou encore Destiny 2. Ubisoft n’a pas donné énormément de détails, contrairement à Jason Schreier. Le journaliste réputé de Bloomberg a vendu la mèche, forçant Ubisoft a dévoiler ses plans.



L'idée serait donc d'explorer plusieurs époques via un HUB central, accentué de MAJ on imagine payante... Finis donc les épisodes canonique en boîte qui sortent tout les deux ans environ, maintenant, on aura un seul jeu nommé Assassin’s Creed Infinity, qui porte très bien son nom puique le jeu en sera en fait plusieurs.



Ça sent les modes multijoueurs, on parle même de MMORPG dans certaines rumeurs, et l'idée ne me plaît absolument pas !!! Parce que vu que c'est un énorme projet, deux équipes Ubisoft travailleront constamment sur ce jeu, afin de l'alimenter en contenue, ce qui veux dire que les autres jeux passeront sûrement à la trappe, comme une suite à Fenyx Rising par ex, vu que ces deux studios de Ubisoft s'occuperont de la plate forme Infinity.



Quand je vois ça et les rumeurs sur GTA VI qui veulent que la map soit constamment MAJ en contenue et activité, je me dis que l'avenir de grosse licence est bien sombre...



J'espère quand même un épisode canonique qui sortira l'année prochaine ou en 2023, des rumeurs parlaient d'un AC situé dans la Guerre de Cent Ans, peut être le dernier avant le "déclin" de la licence.



Bref, ça pue vraiment pour la licence je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve que c'est une idée qui va foutre en l'air la série.



Et j'ai l'impression que dans le futur, on va de plus en plus avoir droit à ça. Ça commence déjà avec Fortnite, Warzone, Apex etc... A la limite ça me dérange moins ceux là car c'est des jeux multi, mais là AC c'est solo bordel !!!



Manquerait plus que Nintendo s'y mette avec Mario tiens pour toucher le fond...



Bref... C'est dommage d'autant plus que e trouvais que la série avait repris du poil de la bête avec Origins, même si la dimension RPG ne plaît pas à tout le monde. Mais je préfère largement ça à ce qu'ils sont en train de nous pondre...



Et vous, qu'en pensez vous ? Bonne ou mauvaise idée selon vous ?