Lors de l'annonce du rachat de Housemarque par Sony Interactive Entertainment, PlayStation Japan s'est fait remarquer par sa boulette sur le visuel qui mentionnait Bluepoint Games avec un slide dédié au remake de Demon's Souls en plus de la présence de Returnal.De là, les fans se sont emballés sur un nouveau rachat et attendaient une nouvelle annonce de Sony étant donné qu'il était peu probable que cela soit une véritable erreur du service marketing et communication. Sauf que pour l'instant, toujours rien d'officiel malgré les pseudos dires de certains insiders qui essayent de surfer sur la maladresse de PlayStation Japan.Connu pour être taquin sur les réseaux sociaux, Bluepoint Games est sorti de son silence (plus rien depuis décembre) avec un tweet, non pas pour officialiser son arrivée au sein des PlayStation Studios de SIE, mais pour indiquer que le studio est toujours à la recherche des meilleurs talents et qu'il n'y a jamais eu de meilleur moment pour rejoindre l'équipe afin de relever un nouveau défi passionnant.Sans doute agacé par certains fanboys extrémistes, Bluepoint Games a modifié sa bio Twitter pour entretenir le mystère et user l'impatience de quelques malins, à moins que cela soit une véritable révélation sur la situation actuelle du studio : "Bluepoint Game est un studio entièrement indépendant et autofinancé". Les offres d'emploi mentionnent également ce statut indépendant.Une annonce dans quelques heures ? Demain ? Dans plusieurs mois ? Jamais ? Wait and See