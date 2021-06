Bonjour à tous, nous voilà déjà bientôt en juillet et donc une moitié en moins pour 2021, une excellente année comme la précédente (). Du coup je vous met ma liste d'achat pour le reste de cette dernière, en commentaire je vous laisse mettre la votre afin que l'on partage nos attentes du moment!- Scarlet Nexus: Le jeu m'a hypé dès l'annonce, la démo également (pour cette raison que j'ai pas chercher à la faire entièrement) et l'anime avec son épisode 1 est aller dans ce sens, résultat: Je l'attend énormément !- Tales of Arise: Pareil que le voisin du dessus, depuis l'annonce je suis à fond dans l'attente je pense qu'avec cet opus je vais enfin totalement accrocher a un Tales of ! (J'avais du mal avec les derniers, pourtant j'insistais mais non....)- Horizon: Forbidden West: R&C est sorti, voici ma prochaine grosse "claque next-gen maison de SONY" de fin d'année sur la console, également très hâte! Le state of play m'a confirmé mon envie d'y revenir rapidement à cette licence.- Demon Slayer: CC2 derrière oblige, skin des Naruto Storm ça me va également, la bande-annonce d'aujourd'hui m'a réconforté sur la qualité de narration du mode histoire, donc super hâte et j'ai adoré l'anime donc vivement!- Monster Hunter Stories 2: J'aime pas les autres Monster Hunter en général, là avec le côté (excellent) coloré je suis déjà bien plus dans mon délire, j'ai vu des vidéos du jeu qui m'ont également hypé gentimment.- Pokémon DE / PS: Pokémon oblige, en attendant Legendes Arceus, il me faut ma dose de Pokémon en fin d'année (je crois que j'ai retourné Galar dans tout les sens!!!), pour le moment je sais qu'elles ne seront pas mes versions préférés (et de loin) mais ça va tenir jusqu'à janvier j'imagine (et plus si je reprend la "shasse")Rien.A noté que je ne m'attendais pas a une aussi bonne première année pour la Playstation 5 en terme de jeu, dès le début on a quand même des gros titres de proposés (enfin j'ai de la chance, car ils correspondent surtout à mes goûts) avoir un Spider-Man, un Ratchet&cClank et un jeu de Cyberconnect2 c'est juste dingue!!!! Et mes autres grosses licences favorites vont vite arrivées derrière en plus (Final Fantasy et God of War) vraiment ça gère pour le coup! A vous!PS: Bandai Namco gère également avec Scarlet Nexus et Tales of Arise, ils commencent bien la génération également!