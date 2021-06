Demon Slayer : trailer et date de sortie JP

La communication autour deprend un tournant avec enfin des plans concrets de lancement, et ce sera pour le 14 octobre au Japon sur PC et en cross-gen coté PlayStation et Xbox. Pas de date pour l'occident mais gageons que nous serons servis plus ou moins dans les mêmes eaux.Le trailer se charge lui de mettre en avant le mode histoire qui couvrira uniquement la Saison 1 et le film sorti entre temps, tandis que le mode versus nous laissera prendre en main 18 personnages relativement différents puisqu'on compte un tiers de variants.