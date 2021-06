Magistral, Namco termine en beauté cet E3 de merde avec une conférence de 5min d'un jeu de merde que personne va acheter... C'est plus faire acte de présence à ce stade. On dirait qu'ils se sont fait passer le mot pour faire la pire conférence. Cette déchéance... Finalement le grand vainqueur de cet E3, c'est Sony qui a économisé des millions...

posted the 06/15/2021 at 09:50 PM by lion93