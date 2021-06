Bon, je fais une pause Rpg Playstation 1 et Saturn. J'ai refoutu un jeu que j'avais laissé de côté.. et merde je suis en train de me prendre une claque.( autant l'univers, que coté technique ).Bref, qu'avez-vous pensé de ce Witcher 3 ? Combien d'heures pour le finir grosso merdo?.