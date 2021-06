Alors oui, je vais pas vous mentir mais c’est lourd de voir partout "pas de gameplay pas de gameplay", y a que ca en bouche..



Après on va dire que c’est compréhensible vu que l’annonce du jeu date de 3 ans !



Et jusque là, on s’est tous demandé, qu’après tout ce temps "logiquement", l’équipe a dû largement avoir une build prête à la présentation…sauf que si on écoute les propos de Jason et qui connaissait la date de sortie mais n’a pas voulu la divulguer, l’équipe depuis l’annonce du jeu bossait sur….Fallout 76 !!!



Sûrement dû au backlash que le jeu a reçu , Bethesda essayait tant bien que mal de réparer les pots cassés…et du coup STARFIELD a dû être mis de côté.



Alors mis de côté ? Je suppose mais il est véridique que Fallout 76 à reçu un traitement de faveur en première ligne. Étonnant vu la taille de l’effectif, bref.



Le plus inquiétant c’est que le jeu…semblerait rentré dans sa phase alpha, et l’équipe ESPÈRE rentrer en phase alpha cet été… Du coup toute ces rumeurs de jeu prêt pour 2021 était clairement bien merdique pour le coup.



Jason, comme dit dans son tweet espère que d’ici fin 2022, qui signera les 11 ans de Skyrim(11/11/22 date de Starfield et 11/11/11 date de sortie de Skyrim), que STARFIELD sera fin prêt pour sa sortie tant attendu.



On espère tous, et on souhaite beaucoup de courage à l’équipe qui depuis longtemps vise un univers jamais emprunter auparavant dans leur studio..



Vivement !