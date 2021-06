Souvent, les personnages de JV sont seul pour l'aventure MAIS de plus en plus de jeux ont affaire à un duo dont certains se révéleront très marquant comme en témoigne ce top 10 subjectif je le rappel. Et puis quoi de mieux que d'aller botter le cul du méchant à deux ?10)- Professeur Layton et son jeune apprenti Luke aura été un duo assez marquant pour ma part, surtout que le jeune garçon accompagne le professeur dans de nombreux jeux. Le professeur, plus expérimenté forcément apprendra beaucoup de choses à Luke que celui ci considère bien plus qu'un simple mentor mais comme un véritable ami. A tel point qu'ils ne pourront plus se passer de l'un comme de l'autre !9)- Un ours et un oiseau, en voilà un duo des plus étranges ! Mais bon comme on dit, tout se mélange ! Un duo pour ma part assez marquant, étant donné que les deux compères ne manque pas de piquant. Le joueur peut alterner entre Banjo et Kazooie via une simple touche, et franchement même si vous trouvez ça louche, sachez que ce duo imbattable n'en reste pas moins des plus improbables ! (vous noterez les rimes comme pour le jeu) x)- Oui... Même si elle nous aura bien casser les pieds, Ashley et Leon reste un duo qui m'a beaucoup marqué pas forcément en bien mais quand même ! Souvent dans nos pattes, plutôt inutile et qui arrête pas de crier à l'aide vous savez le fameux "LEOOOOONNN HEEEEEELLLLPPPPPP" la blondasse saura parfois se montrer utile comme dans la phase assez courte ou on l'incarne. Mais la plupart du temps, mieux vaut la planquer dans une poubelle... Ah, et quel joueurs à pas regarder sous sa jupe, hein qui ??? YOU PERVET !7)- Un duo marquant à cette septième place, les deux frangins m'auront bien fait rire à s'échanger des vannes, discuter entre eux, parfois même avoir des conflits comme vers la fin du jeu, et même les phases ou ils sont plus jeunes ça fonctionne très bien. Sam est d'autant plus un personnage très attachant, charismatique et qui fume comme un pompier, à tel point que j'aimerais bien avoir un jeu uniquement sur lui...6)- Le Bandicoot et son masque Vaudou est juste un des meilleurs duo tout JV confondu. Le mentor Aku Aku aidera Crash dans de nombreuses aventures, lui administrera de nombreux conseils, tous très utiles, et Crash bénéficiera également de protection contre les ennemis, le rendant temporairement invincible une fois les 3 masques obtenu. Un belle amitié et un duo ma foi fort bien utile !5)- Dans un monde post apocalyptique envahi de zombie, Lee, perso principal de la saison 1 de TWD se liera d'amitié avec Clémentine, une jeune fille de 10-12 ans environ. Tout deux s'entraideront, Lee voulant à tout prix protéger Clémentine, durant toute la saison. Et que dire de la fin hautement poignante et touchante, qui je suis sûr vous aura fait verser votre petite larmichette...4)- Il est pour moi le meilleur duo de toute la saga Zelda pour l'instant, car Midona est un personnage que j'adore ! Link la rencontrera alors qu'il est sous forme de loup, Midona l'aidera a s'échapper de sa cellule. Au départ véritable peste avec Link, ne cessant de lui demander d'obéir, lui tirant même parfois les oreilles, celle ci se liera au fil du jeu d'une profonde amitié avec Link, jusqu'à développer des sentiments amoureux. Un duo extrêmement marquant car Nintendo ont vraiment bossé sur le personnage de Midona, lui donnant un veritable caractère... Et l'a faisant devenir un personnage ultra touchant et marquant. Éclipsant même la princesse Zelda dans cet épisode !3)- Quand on parle de duo, on peut bien évidemment pas ne pas mentionné Jak And Daxter, la beloutre orange juché sur les épaules de Jak. Deux véritables potes inséparable, même un jeu uniquement centré sur Daxter était sortit sur PSP, celui ci devant secourir son ami Jak. Plus sérieux et posé du côté de Jak, Daxter quant à lui ne pourra pas s'empêcher de balancer des vannes, souvent à caractère sexuel, celui ci ayant un fort attrait pour les "minettes" comme il le dit si bien. Clashant même parfois les ennemis ou râlant des tâches que les pnj nous confient. La beloutre et son meilleur pote se devait de figurer dans ce top !2)- Un Lombax et un robot, voilà le genre de duo hautement improbable qu'on aiment voir dans le JV. Un peu similaire à Jak et Daxter, Clank accompagnera Ratchet dans la quasi totalité des jeux de la série, même si parfois ils se retrouveront séparé comme dans A Crack In Time par exemple.Le petit robot sera très utile à Ratchet, lui permettant entre autre de planer, de faire l'hélicoptère et bien d'autre chose. Les deux amis ont connu leur lot de péripéties et de voyages dans l'espace, car ils se sont rencontrés dans le tout premier jeu ! Un duo iconique tout simplement et mon petit doigt me dit qu'on en a pas finis avec eux !1)- ÉVIDEMMENT ! Qui d'autre aurai je pus mettre ? Le duo le plus marquant pour moi revient à Joel et Ellie, de The Last of Us. Une relation au départ presque relou pour Joel au début, Ellie n'étant considéré que comme une marchandise pour Joel, mais qui va s'étoffer au fil du jeu, Joel considérant Ellie comme sa fille adoptive et vice versa.Ellie comme Joel se sauveront la vie à de multiples reprise, dans un monde sans pitié. L'adolescente agacera parfois ce bon vieux grincheux de Joel, avec ses questions "idiotes" ou plus pertinente, au départ peu bavard, Joel discutera de plus en plus avec Ellie au fil du jeu, s'attachant véritablement à cette gamine au point de condamner l'humanité pour la sauver ELLE !Bref, un duo culte dont beaucoup de jeux s'en inspire comme le dernier God of War que j'ai pas encore fait (oui lancez moi des tomates) et le plus marquant à mes yeux...1 BIS)Impossible de départager, j'ai décidé la place de numéro 1 à deux duo. Les deux frères moustachu sont bien évidemment l'un des duo le plus iconique même si apparaissant pas dans des masses de jeux que ça en même temps. Mais bon, les deux frères, l'un étant plus débrouillard et l'autre plus trouillard, même si il a su faire ses preuves devant sa peur bleue des fantômes. Les deux frères ont également coopérer dans les jeux Mario et Luigi sur DS et 3DS, Luigi ayant même sauver son frère à de nombreuses reprises face au fantômes de Luigi's Mansion et vice versa.Bref, les deux moustachu c'est quand même vraiment quelque chose quand même ! Que ce soit dans Mario Kart ou les New Super Mario Bros, ils sont quand même inséparable !Voilà, j'espère que ce top vous aura plus que j'ai eu autant de plaisir à faire en cet E3 pour l'instant bien morose...Dites moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé et aussi quel duo vous ont marqué vous !A la semaine prochaine pour un nouveau top qui sera lié à l'E3 je pense on verra si ya encore quelque chose à en tirer...