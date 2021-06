Avatar : Frontiers of Pandora™ est un jeu d'action-aventure à la première personne développé par Massive Entertainment, un studio d'Ubisoft, en collaboration avec Lightstorm Entertainment et Disney.





Construit à l'aide de la dernière itération du moteur Snowdrop et développé exclusivement pour la nouvelle génération de consoles et de PC, Avatar: Frontiers of Pandora donne vie au monde séduisant de Pandora avec toute sa beauté et ses dangers dans une expérience immersive et ouverte. Dans cette nouvelle histoire indépendante, incarnez un Na'vi et embarquez pour un voyage à travers la frontière occidentale, une partie inédite de Pandora. Explorez un monde vivant et réactif peuplé de créatures uniques et de nouveaux personnages, et repoussez les formidables forces RDA qui le menacent.









Enfin on découvre le nouvel avatar sur console et pc et celui ci sera full next gen ! Enfin !