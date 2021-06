Les langues commencent à se délier avant la conférence xbox, et les infos commencent à se recouper et à être confirmées à demi mot, notamment par des insiders comme jeff grub qui évoquent le passage de 23 à 26 studios du coté de microsoftSi l'on suit un peu les indices, il semblerait que les trois nouveaux studios xbox seraientAvalanche Studios (Rage 2, Mad Max, Just cause...)IO interactive, plus besoin de présenter les créateurs de hitman, et du sympathique mini ninjas et qui travaillent actuellement sur un rpg pour microsoft ainsi que qu'un jeu 007 multiplateforme (je pense bien)Et pour finir Crytek qu'on a évoqué il y a pas longtempsDans tous les cas on sera définitivement fixés se dimanche, ou avant si le contenu de la conf leak dans tous les sens