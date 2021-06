Internet...& WTF else

Le T-Shirt PlayStation à 510€ m'a obliger à sortir un dossier particulier....La flem de faire un résumé, voici le copié coller.""Il y a quelques jours, un artiste italien prénommé Salvatore Garau a vendu aux enchères une œuvre inédite et très conceptuelle. Baptisée “Io Sono” (traduisez par “Je Suis”), cette “sculpture” a l’étrange particularité d’être… invisible !Proposée le 18 mai dernier autour de 6000 euros par la maison de ventes Art Rite à Milan, l’œuvre deL’heureux acquéreur de cette sculpture invisible s’est vu remettre un certificat d’authenticité et devra respecter les consignes de l’artiste : la création devra être installée dans une “maison privée, au centre d’une pièce vide dans un carré de 150cm de diamètre marqué par du ruban adhésif sur le sol”.Visiblement très philosophe l’artiste justifie son idée en expliquant que “le vide n’est rien d’autre qu’un espace plein d’énergie et même si nous le vidons et qu’il ne reste plus rien, selon le principe d’incertitude de Heisenberg, ce rien a un poids”.Quoi qu’il en soit, cette actualité créative fait évidemment sourire sur les réseaux sociaux et montre encore une fois la particularité de l’art contemporain qui ne semble décidément par avoir de limite."""Du lourd hein ?!En bonus, voici un autre classique nommé :"“Bouddha en contemplation”"