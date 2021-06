C'est à l'occasion du Computex de Taipei que Nvidia dévoile enfin ses RTX 3080 Ti et RTX 3070 Ti.La RTX 3080 Ti sortira le 3 juin et coutera 1199 dollars soit probablement 1219 euros (dans sa version FE)Petite comparaison avec la RTX 3080 :La RTX 3070 Ti sortira le 10 juin et coutera 599 dollars soit probablement 619 euros (dans sa version FE)Petite comparaison avec la RTX 3070 :

posted the 06/01/2021 at 09:22 AM by marcus62