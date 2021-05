Je vérifiais le suivi d'un colis et je vois un truc sur le site de la poste Belge!Comment tuer les consommateurs!!J'ai une mini passion depuis le confinement c'est de réparer/restaurer mes vielle consoles.Donc c'est derniers temps je commande souvent des câbles, outils, pièces sur aliexpress.Par exemple dernièrement j'ai commandé un câble RCA pour SNES a 1.20€ avec frais de port sur Aliexpress -> prix amazon 8€,Prochaine achat pour réparer ma Saturn JAP un testeur de transistor 10€ sur Aliexpress -> prix Amazon 22€, le même modèle!Mon beau-frère est vendeur pro sur Amazon lui-même avoue acheter en gros en chine chez les même fournisseur que les vendeurs d'alliexpress/alibaba pour les refourguer aux européens 5 à 10 fois plus chère!Par principe je comprends tu fais un achat sans payer la TVA, l'état se sent laissé au pire cela me pose pas de problème, 21% de TVA belge sur 1,50€ ça fait 1,80€ ça fait chier mais tant pis. Ça reste moins chère que de le prendre en ligne sur une boutique européenne ou en magasin.Mais le truc qui fait chier c'est les frais!!! Comme vu sur l'image si dessous.Maintenant on te rajoute des frais d'importation (de l'arnaque pur et simple!!)Je prends encore l'exemple de mon câble acheter 1.2€, à la fin je devrais payer 19.44€ si mon petit shop n'est pas enregistré et me fait pas payé la TVAMais c'est pas finiDonc en plus de te faire ***** avec la TVA + frais d'importation les frais de dossier reste toujours de vigueur!!! On nous fais une fleur quand même elle sont normalement de 24€ et là elle passe à 13€ à partir du 1/07Et pour info CHAQUE colis sera désormais contrôler! Pour les fana d'import vous avez certainement remarquer que depuis quelques mois les frais de douane c'est de pire en pire! Là j'ai une batterie pour ma GBA qui est en attente de dédouanement depuis 10 jours (batterie payé 1€75)Bref encore une fois on paie et on ferme notre gueule