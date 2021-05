Naruto Retsuden (NARUTO -ナルト- 烈伝, soit : Histoire Intense de Naruto) est une série de light novels sortie au Japon entre juin et octobre 2019.Le roman de Kakashi est prévus pour Juillet en France. le titre sera : Kakashi, Le Sixième Hokage et l’enfant roi .Celui de Sasuke pour novembre, et pas de date encore pour lui de Naruto.Une bonne nouvelle j'suis trop chauds !