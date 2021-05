Pour le coup petit coup de gueule SONY: ADN, Wakanim et Crunchyroll, les 3 appartiennents à SONY et seul Crunchyroll est disponible sur PS5, donc pourquoi les 3 sont déjà disponible sur la Xbox ? WTF ?PS: Non par contre, la Dualsense explose la manette Xbox Series, y'a pas photo

Who likes this ?

posted the 05/20/2021 at 09:27 AM by ratchet