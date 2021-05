Parmi les jeux qui reviennent le plus quand la question des exclusivités est posée, on trouve The Elder Scrolls VI, mais également Starfield. C'est le second qui nous intéresse ici, puisque Jeff Grubb, le très locace journaliste de VentureBeat, a déclaré sur son compte Twitter que Starfield sera une exclusivité console et PC via l'environnement Xbox. Cette fois-ci, pas de conditionnel ni de source mentionnée, il est sûr de lui et l'affirme :



" Starfield est exclusif sur Xbox et PC. Point. JE confirme cela. "



L'article complet ici :



https://www.jeuxvideo.com/news/1408448/starfield-serait-definitivement-une-exclu-xbox-selon-jeff-grubb.htm