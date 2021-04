Jeux Vidéos

Etant un peu perdu surentre les joyaux et les talismans j'aimerais avoir vos conseilles aviser pour avoir quelques choses d'optimum pour moi étant un joueurMon équipement actuel étant.Griffes TigrexCoiffe à coquilles SCotte Almudron SGants méduse SBoucle ChromeBottes Bnahabra STalisman OuraganEquipement actuel minus le talisman pouvant servir en équipement miroir maintenant que c'est possible. Pareilement je sais pas ce que dois vraiment emmener dans ma sacoche pour me faciliter la vieC'est un jeu franchement prenant et cool mais vraiment sur ce que je dois équiperlà me perdJ'm'en aperçois alors que j'ai réussi du premier coup mais avec deux K.O la mission d'endurance avancé: Gala des vétérans consistant en arène de chasser un Rajang, un Bazelgeuse et un Magnamolo.Le Rajang étant le Yeetus Maximus m'ayant mis les deux K.O. Il déconne pas ce con avec son Kamehame Ha de la bouche