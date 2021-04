Salut les gens, alors votre avis sur la démo Village? Bon, moyen, mauvais?Perso j'ai adoré, je rassure déjà les possesseurs de PS4 le jeu est grave beau, c'est même très fluide et les intérieurs sont méga propre avec des éclairages et des détails de partout, c'est vraiment plus beau que Resident Evil 7 et que dans les vidéos.Pour l'ambiance, elle est au top avec cette direction artistique à la RE4 en sauce hivernal.Le gameplay est cool pour le mini combat que j'ai fait (je sais pas si c'est moi mais je trouve les déplacements d'Ethan plus rapides), niveau musique impossible de dire un avis là-dessus je crois qu'il n'y a eu aucune musique dans la démo hormis des petits sons a la Resident Evil 2 Remake.Les bruitages sont toujours grandioses en tout cas et en 3D svp enfin si vous avez le matos évidemment, un lycan hybride ma grave surpris dans la démo et bonjour le stress avec ses bruits de feuillage tout au tour du joueur (je n'en dis pas plus).C'était une bonne démo mais ça montre plus la mise scène et l'ambiance qu'autre chose. Le gameplay c'est le minimum syndical dans cette démo et le timer nous fait rusher comme un streamer foufou sur twitch. Dommage...Conclusion, une démo a faire pour la mise en scène, l'ambiance et l'aspect visuel. Pour le gameplay c'est pas encore la bonne démo pour ça et encore moins avec un timer aux fesses...A voir dans le château s'il y a plus de combats avec moins de script là-bas ce week-end.Il y a que moi qui trouve que tous les PNJ qu'on voit dans les trailer crèvent en moins de 30 minutes de jeu? Je pense que Ethan est juste là pour le prologue, le véritable personnage du jeu sera Chris, a moins que ce soit un personnage tenu secret encore. C'est une supposition pas de leak sur le jeu dans les commentaires merci.