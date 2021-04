Bonne nouvelle, le GetsuFumaDen original sorti sur Famicom sera vendu avec le nouvel episode.Pour l'heure seul la version PC beneficie de ce bonus (de toute maniere la version console n'arrivera pas avant 2022) et le jeu restera a premiere vue en Japonais.En plus de ça l'early access vous donnera en bonus une OST et un artbook digital.Un DLC gratuit avec le personnage de Getsu Renge est aussi prévu.

posted the 04/15/2021 at 11:36 AM by guiguif